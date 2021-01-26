Сотрудничество с КНР, пандемия, международные проблемы – темы встречи Юрия Сенько с армянским коллегой

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике Юрий Сенько сегодня встретился со своим армянским коллегой, послом Армении в КНР Сергеем Манасаряном. Об этом корреспонденту sb.by cообщили в белорусской дипломатической миссии в Пекине.



«Во время беседы стороны обсудили текущие вопросы развития сотрудничества с Китаем, в том числе в рамках Евразийского экономического союза. Участники встречи также обменялись оценками по ситуации с пандемией коронавируса нового типа и иным международным проблемам», – рассказали в посольстве.