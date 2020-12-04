Заседание Экспертного совета государств – участников Содружества Независимых Государств по проблемам диабета прошло вчера, 3 декабря, в онлайн-режиме, сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.
"В заседании участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ и Исполнительного комитета Содружества, – проинформировали в исполкоме СНГ. – На повестку дня встречи было вынесено девять вопросов, среди них итоги выполнения Программы сотрудничества стран СНГ по профилактике и лечению сахарного диабета на 2016 –2020 годы, анализ статистических показателей государств по сахарному диабету".
Специалисты обменялись информацией о принятых в их странах нормативных правовых актах по данному вопросу, обеспечении пациентов инсулином и средствами его введения, практике применения биосимиляров инсулина.
На заседании также обсуждалось проведение Международной конференции государств – участников СНГ «Сахарный диабет: современные подходы к организации медико-социальной помощи», создание интернет-страницы Экспертного совета, был рассмотрен ряд других вопросов.
Фото: Исполком СНГ
Опубликовано:
334
Сотрудничество по профилактике и лечению сахарного диабета обсудили представители стран СНГ
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter