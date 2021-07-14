Участники акции у здания украинского парламента требуют перерасчета пенсий военным и пенсионерам МВД. Они предприняли попытку штурма второго подъезда Верховной рады и периодически вступали в столкновения с правоохранителями, сообщает Укринформ.
«Около пятисот участников митинга скандируют «Позор» и пытаются прорваться ко второму подъезду парламента. Им препятствует колонна представителей правоохранительных органов», – отмечается в публикации.
По данным источника, наблюдаются столкновения между участниками акции и полицией. Их инициируют демонстранты.
Агентство уточняет, что из здания парламента Украины никого не выпускают, внутрь попасть тоже нет возможности.
Ранее, утром 14 июля, у Верховной рады началась всеукраинская массовая акция протеста ветеранов – пенсионеров силовых структур. Их требование – безотлагательный перерасчет пенсий. Укринформ пишет, что «участники акции прорвали ограждение, пытаясь прорваться в Верховную раду».
Напомним, 10 июля Президент Украины Владимир Зеленский поручил принять меры для восстановления справедливости в выплате пенсий военным пенсионерам. Им планируют увеличить соцвыплаты – соответствующее постановление украинский кабмин примет на заседании в среду.
Фото: Укринформ
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Сотни военных пенсионеров штурмовали Верховную раду Украины
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