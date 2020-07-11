Сотни ребят на BMX соревновались в центре Минска. Фотофакт

Одной из точек джем-феста трюкачей стала площадка у минского Театра оперы и балета.

Уличный джем-фест с участием сотен любителей велосипедов BMX прошел в субботу в Минске.

Известно, что для раскатки спортсмены предпочли собраться на улице Куйбышева, где установлен памятник самолету, а затем двинулись искать городские локации для своих трюков.

Одним из спотов стала площадка у минского Театра оперы и балета. Десятки ребят с разгона залетали на горку у театра, при этом демонстрируя чудеса владения велосипедом. Тех, у кого трюки не получались, хлопали по плечу, тех же, кто делал крутые финты, ждали крики всеобщего одобрения.

Понаблюдать за вело-шоу собрались прохожие, но не успели они достать свои телефоны как тусовка умчала на следующий спот.