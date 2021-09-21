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  2. Сотни противников антиковидных ограничений протестуют в Мельбурне

Сотни противников антиковидных ограничений протестуют в Мельбурне

Несколько сотен демонстрантов, выступающих против обязательной вакцинации и антиковидных ограничений, вышли на акцию протеста в одном из крупнейших городов Австралии, пишет ТАСС.


Акцию нельзя назвать мирной: местные СМИ сообщили, что манифестанты закидывали правоохранителей сигнальными ракетами и бутылками с водой.

Протесты продолжаются в Мельбурне с 18 сентября. Причина – строгие ограничения для сотрудников строительной отрасли, которых обязали вакцинироваться для того, чтобы вернуться к работе. С 20 сентября несколько тысяч трудящихся отрасли были отстранены от работы без сохранения заработной платы.

В Австралии зафиксировано более 88,5 тысячи случаев коронавируса, умерли 1180 инфицированных. Прививки против COVID-19 сделали более 24,7 млн человек (около 97% жителей страны), из них 9,7 млн получили обе дозы вакцины (37,7%).
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Фото: РЕЙТЕР
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