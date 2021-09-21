Сотни противников антиковидных ограничений протестуют в Мельбурне

Акцию нельзя назвать мирной: местные СМИ сообщили, что манифестанты закидывали правоохранителей сигнальными ракетами и бутылками с водой.Протесты продолжаются в Мельбурне с 18 сентября. Причина – строгие ограничения для сотрудников строительной отрасли, которых обязали вакцинироваться для того, чтобы вернуться к работе. С 20 сентября несколько тысяч трудящихся отрасли были отстранены от работы без сохранения заработной платы.В Австралии зафиксировано более 88,5 тысячи случаев коронавируса, умерли 1180 инфицированных. Прививки против COVID-19 сделали более 24,7 млн человек (около 97% жителей страны), из них 9,7 млн получили обе дозы вакцины (37,7%).