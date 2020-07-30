Сотни домов затоплены на севере Японии из-за разлива рек

Из-за сильных дождей на северном японском острове Хонсю произошел разлив рек. Сильнее всего пострадала префектура Ямагата, где затоплены несколько жилых районов, сообщает телеканал NHK.

Из-за разлива реки Могами оказались затопленными 500 домов, жителей которых эвакуировали, передает ТАСС. Несколько сотен человек размещены в эвакуационных центрах.

Из-за стихии оказался поврежден водопровод, без воды остались около 15 больниц и центров по уходу за пожилыми людьми.

Весь июль Япония страдает из-за сильных проливных дождей. Больше всего пострадал юго-западный остров Кюсю, где в начале месяца из-за наводнений и оползней погибли около 80 человек, были повреждены порядка 12 тыс. домов.