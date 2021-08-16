Сотни человек у Белого дома призвали США остановить насилие в Афганистане

В воскресенье у Белого дома собрались сотни человек. Они обратились к американскому правительству с призывом принять меры против радикального движения "Талибан" и остановить насилие в Афганистане, передает ТАСС.
Многие собравшиеся взяли с собой флаги Афганистана и транспаранты, на которых были следующие надписи: "Не бросайте Афганистан", "Остановите "Талибан", "Америка предала нас", "Спасите нашу страну", "Новый арсенал талибов оплачен из ваших налогов".
Участники митинга выкрикивали лозунги в поддержку Афганистана и призывали Вашингтон остановить насилие со стороны талибов. Демонстранты, в частности, скандировали: "Мы хотим свободы, мы хотим мира", "Да здравствует Афганистан", "Не уходите из Афганистана", "Освободите Афганистан".
Некоторые участники акции критиковали американского главу Джо Байдена, который в апреле объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане и полностью вывести американские войска из страны.
– Байден действует просто безответственно. Он бросает Афганистан в переломный момент, – подчеркнул в беседе с корреспондентом ТАСС один из демонстрантов, который представился Мохаммадом.
– Я пришел, чтобы выразить протест из-за того, что происходит. Мы требуем, чтобы Соединенные Штаты что-то сделали, – сказал он.
Некоторые участники митинга также призывали ввести санкции против Пакистана. Они выражали уверенность в том, что власти этой страны активно поддерживают экстремистов в Афганистане. В числе собравшихся было много выходцев из Афганистана. Некоторые пришли на акцию с детьми.