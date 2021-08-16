Сотни человек у Белого дома призвали США остановить насилие в Афганистане

Многие собравшиеся взяли с собой флаги Афганистана и транспаранты, на которых были следующие надписи:Участники митинга выкрикивали лозунги в поддержку Афганистана и призывали Вашингтон остановить насилие со стороны талибов. Демонстранты, в частности, скандировали:Некоторые участники акции критиковали американского главу Джо Байдена, который в апреле объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане и полностью вывести американские войска из страны.подчеркнул в беседе с корреспондентом ТАСС один из демонстрантов, который представился Мохаммадом.сказал он.Некоторые участники митинга также призывали ввести санкции против Пакистана. Они выражали уверенность в том, что власти этой страны активно поддерживают экстремистов в Афганистане. В числе собравшихся было много выходцев из Афганистана. Некоторые пришли на акцию с детьми.