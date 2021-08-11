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  2. Сотни афганских силовиков сдались талибам в районе Кундуза

Сотни афганских силовиков сдались талибам в районе Кундуза

Сотни афганских сотрудников сил безопасности сдались боевикам радикального движения "Талибан" в районе города Кундуз, расположенного около границы с Таджикистаном. Об этом информирует агентство Франс-Пресс.

Член совета провинции Кундуз Амруддин Вали сообщил, что утром 11 августа сотни военнослужащих, полицейских и членов сил сопротивления, сдались талибам со всем своим снаряжением. 

Напомним, в Афганистане  продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы участники радикального движения овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. 
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