Сотни афганских силовиков сдались талибам в районе Кундуза

Член совета провинции Кундуз Амруддин Вали сообщил, что утром 11 августа сотни военнослужащих, полицейских и членов сил сопротивления, сдались талибам со всем своим снаряжением.Напомним, в Афганистане продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы участники радикального движения овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города.