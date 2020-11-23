Состояние Вооруженных Сил, патриотическое воспитание, участие в миротворческих миссиях. Лукашенко принял с докладом министра обороны

– Вы уже достаточно времени работаете в должности министра, – напомнил он. – Мы за этот период прошли серьезный этап, нам пришлось и отмобилизовывать части, поднимать и выдвигать их на наиболее опасные направления, как нам тогда представлялось, да и сейчас. После всех наших мероприятий, увольнения в запас и призыва на срочную военную службу каково состояние Вооруженных Сил, какие основные проблемы?
Еще одна тема, которую обозначил Александр Лукашенко: противодействие деструктивным силам, которые пытаются раскачать страну.
– И не просто раскачать, а опрокинуть ее, – пояснил Президент. –Мы видим, как один из основных недостатков в этой ситуации – отсутствие патриотизма, настоящего патриотизма, особенно у наших мужиков. Прежде всего у тех (по студентам видим), которые не прошли службу в Вооруженных Силах, которые не пробовали этого хлеба. Правда, есть (такие. – Прим. ред.) и среди прошедших – но это единицы. Поэтому патриотическое воспитание – у нас здесь большой пробел. Его надо ликвидировать. Каким образом мы это будем делать?
Глава государства поднял и вопрос участия в миротворческих миссиях, подчеркнув, что в мире в последнее время появляется все больше и больше напряженных точек:
– Востребованность в миротворческих операциях возрастает. Мы являемся участниками миротворческих миссий Организации Объединенных Наций. Каково здесь положение дел? Мы были в свое время в Витебске. Смотрели действия нашей миротворческой роты. Какова здесь ситуация? Где, возможно, нам придется в качестве миротворцев участвовать? По линии миссии ООН. И каково здесь состояние: моральное, техническое, финансовое? Ведь это определенные затраты. Правда, ООН компенсирует их. Но главное – моральное состояние наших Вооруженных Сил и тех ребят, которые призваны участвовать в этих миротворческих миссиях.
Александр Лукашенко также поинтересовался у Виктора Хренина кадровыми вопросами и финансовым состоянием наших Вооруженных Сил. Министр в ответ заметил, что ситуация на сегодняшний день контролируемая и управляемая, а Вооруженные Силы готовы к выполнению задач по предназначению. Кроме того, обратил внимание, что, несмотря на все трудности, запланированные мероприятия выполнены на 100 процентов.
Министр обороны: Вооруженные Силы Беларуси боеготовы и способны выполнить поставленные задачи
Министр обороны рассказал об участии белорусских Вооруженных Сил в миротворческих миссиях
В следующем году в Беларуси будет создан Республиканский центр патриотического воспитания молодежи под эгидой Вооруженных Сил
Фото: БЕЛТА