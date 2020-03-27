Состояние певца Льва Лещенко улучшилось

Артист все еще находится в реанимации в московской больнице, сообщает Mash.

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Лев Лещенко чувствует себя гораздо лучше, однако все еще находится в реанимации в московской больнице.

Народный артист России несколько дней получал интенсивную терапию после того, как поступил в больницу диагнозом "воспаление легких". Несмотря на то что у Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние улучшилось, он делает гимнастику и готовится к переселению в обычную палату, где продолжит лечение вместе с женой.