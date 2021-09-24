Состояние находящихся в реанимации пострадавших при восхождении на Эльбрус стабильное

Двое из пострадавших при восхождении на Эльбрус находятся в реанимации в стабильном состоянии. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил министр здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики (РФ) Рустам Калибатов, пишет ТАСС.
«Двое альпинистов находятся в реанимационном отделении. Оба в стабильном состоянии, в сознании. Имеются, конечно, признаки общего переохлаждения, обморожения лица и кистей», – рассказал министр.
При этом, по его словам, медики не потеряли ни одной минуты – как на выезде, так и в самой больнице.
Группа из 19 альпинистов, которая находилась на Эльбрусе на высоте 5400 метров, из-за непогоды запросила помощь у спасателей вчера вечером. Спасатели нашли и передали медикам 14 человек, из которых 11 были госпитализированы. Пять альпинистов погибли.
Фото: ТАСС