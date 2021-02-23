Состояние Илона Маска снизилось более чем на 15 миллиардов долларов за сутки

По его информации, Илон Маск сейчас находится на втором месте в составляемом агентством рейтинге самых богатых людей мира, его состояние оценивается в 183 миллиарда долларов. В результате снижения стоимости акций компании Tesla почти на 8,6 процента на вчерашних торгах Илон Маск потерял 15,2 миллиарда долларов.На первой строке рейтинга богатейших людей мира находится основатель корпорации Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 186 миллиардов долларов. За прошедшие сутки оно уменьшилось на 3,73 миллиарда долларов.