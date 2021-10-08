Состояние госпитализированной с коронавирусом Ларисы Гузеевой снова ухудшилось

Российской актрисе, ведущей шоу "Давай поженимся!" Ларисе Гузеевой, которую ранее доставили в больницу № 40 в Коммунарке, стало хуже, передает Lenta.ru.
Сообщается, что у телеведущей поражено 60–65 процентов легких. Ларисе Гузеевой рекомендовали дыхательную гимнастику, наблюдение и контроль лабораторных показателей. Если сатурация опустится ниже 95, то ведущей проведут лечение кислородом.
Напомним, что ранее сообщалось о проблемах с дыханием у телеведущей, из-за чего она постоянно находилась в кислородной маске. Врачи также отметили, что у актрисы повреждены почки.
В окружении телеведущей считают, что она могла подорвать здоровье из-за диеты, которую соблюдала для съемок в полнометражном фильме. Известный стилист Сергей Зверев в эфире телеканала ТНТ заявил, что телевизионная деятельность «буквально выжала у нее все соки».
В конце прошлого месяца Ларису Гузееву госпитализировали в больницу № 40 в Коммунарке. Тогда у нее подозревали коронавирус и начальное повреждение почек. За несколько дней до прибытия в медучреждение актриса почувствовала себя плохо и сделала тест на COVID-19, результат оказался положительным. Однако вскоре информацию об этом опровергли. Позднее дочь телеведущей Ольга Бухарова сообщила, что у матери все в порядке.
Фото: Instagram-аккаунт Ларисы Гузеевой