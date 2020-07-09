Состояние Джеффа Безоса превысило $ 180 млрд

Капитал самого богатого человека Джеффа Безоса превысил 180 млрд долларов.





По оценкам Forbes, капитализация принадлежащей бизнесмену компании Amazon достигла 1,52 трлн долларов. Безосу принадлежит 11,1% акций фирмы, таким образом его состояние достигло рекордных 181,5 млрд долларов, передает ТАСС.

Компания Amazon была основана Безосом в США в 1994 году. Начинала с продажи книг и музыки через интернет, затем стала торговать видео и электроникой, первой в США предложила клиентам возможность платного скачивания фильмов с возможностью их просмотра без подключения к интернету.

В апреле Безос третий раз подряд возглавил рейтинг богатейших людей мира с капиталом в 113 млрд долларов. На втором месте был один из основателей Microsoft Билл Гейтс ($ 98 млрд), на третьем – глава французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно ($ 76 млрд).

Фото: instagram.com/jeffbezos





