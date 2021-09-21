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  2. Состояние 13 человек, пострадавших при стрельбе в Перми, стабилизировано

Состояние 13 человек, пострадавших при стрельбе в Перми, стабилизировано

Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в эфире телеканала "Россия 24". 


Глава региона рассказал о состоянии пострадавших во время стрельбы в университете:

– В пермских больницах сейчас 13 пострадавших, у всех состояние стабилизировано. Необходимая помощь оказывается, хватает и врачей, и медикаментов. Вчера в ходе визита министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко мы вместе объехали все три больницы, где лежат люди. В результате был произведен осмотр специалистами, которые также прибыли с министром. Утром консилиум врачей решил, что семь пострадавших нужно перевозить в Москву, остальные больные под контролем, – пояснил пермский губернатор. 

Напомним, в понедельник, 20 сентября 2021 года, студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В результате погибли шесть человек, более двадцати пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а после госпитализирован. 

Фото: ТАСС
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