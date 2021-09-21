Состояние 13 человек, пострадавших при стрельбе в Перми, стабилизировано

Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в эфире телеканала "Россия 24".
Глава региона рассказал о состоянии пострадавших во время стрельбы в университете:
– В пермских больницах сейчас 13 пострадавших, у всех состояние стабилизировано. Необходимая помощь оказывается, хватает и врачей, и медикаментов. Вчера в ходе визита министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко мы вместе объехали все три больницы, где лежат люди. В результате был произведен осмотр специалистами, которые также прибыли с министром. Утром консилиум врачей решил, что семь пострадавших нужно перевозить в Москву, остальные больные под контролем, – пояснил пермский губернатор.
Напомним, в понедельник, 20 сентября 2021 года, студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В результате погибли шесть человек, более двадцати пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а после госпитализирован.
Фото: ТАСС