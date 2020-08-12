Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, сообщили sb.by в пресс-службе МИД Беларуси.
Фото: архив БЕЛТА
Эдгарс Ринкевичс был детально проинформирован о складывающейся в Беларуси обстановке после президентских выборов и о попытках внешнего вмешательства во внутриполитическую ситуацию в стране.
Глава Министерства иностранных дел Латвии в свою очередь изложил видение латвийской стороны происходящих процессов.
Главы внешнеполитических ведомств также обсудили перспективы развития отношений по линии Беларусь – Евросоюз. Констатирована важность сохранения каналов коммуникации и дальнейшего поддержания диалога между Минском и Брюсселем на различных уровнях.
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Состоялся телефонный разговор Макея с министром иностранных дел Латвии
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