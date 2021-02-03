Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Зюгановым

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БЕЛТА

Разговор состоялся в преддверии проведения VI Всебелорусского народного собрания. КПРФ приглашена принять в нем участие.Александр Лукашенко и Геннадий Зюганов обсудили состояние дел в белорусско-российских отношениях и перспективы их развития. Собеседники также обменялись мнениями в связи с последними событиями в России.