Президент Беларуси Александр Лукашенко поговорил по телефону с председателем Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, руководителем фракции Компартии в Государственной думе Федерального собрания Геннадием Зюгановым, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского лидера.
Фото: архив БЕЛТА
Разговор состоялся в преддверии проведения VI Всебелорусского народного собрания. КПРФ приглашена принять в нем участие.
Александр Лукашенко и Геннадий Зюганов обсудили состояние дел в белорусско-российских отношениях и перспективы их развития. Собеседники также обменялись мнениями в связи с последними событиями в России.
Опубликовано:
1229
Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Зюгановым
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter