Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Главы государств поздравили друг друга с наступающим Новым годом, обсудили наиболее актуальные вопросы в сфере развития двусторонних отношений, а также ситуацию с пандемией.
Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон договорились проработать график возможных встреч на ближайшее время.
Фото: архив БЕЛТА
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Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Рахмоном
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