Состоялся смотр готовности команд для участия в конкурсах «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда»

На полигоне 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады состоялся смотр готовности команд, которые примут участие в конкурсах «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда». Эти конкурсы международных армейских игр «АРМИ-2021» пройдут на полигоне Брестский, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны Беларуси.
С напутствием к членам команд, которые примут участие в конкурсах, сегодня обратился глава оборонного ведомства генерал-лейтенант Виктор Хренин, который отметил высокий уровень подготовки и мастерства снайперов. Кроме того, министр обороны ознакомился с условиями размещения участников международных армейских игр и материальной базой конкурса.
Видео: «ВоенТВ»