Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.95
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Состоялся смотр готовности команд для участия в конкурсах «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда»

Состоялся смотр готовности команд для участия в конкурсах «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда»

На полигоне 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады состоялся смотр готовности команд, которые примут участие в конкурсах «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда». Эти конкурсы международных армейских игр «АРМИ-2021» пройдут на полигоне Брестский, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны Беларуси.

Подписаться


С напутствием к членам команд, которые примут участие в конкурсах, сегодня обратился глава оборонного ведомства генерал-лейтенант Виктор Хренин, который отметил высокий уровень подготовки и мастерства снайперов. Кроме того, министр обороны ознакомился с условиями размещения участников международных армейских игр и материальной базой конкурса.

Видео: «ВоенТВ»
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы