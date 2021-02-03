Сегодня в формате видео-конференц-связи состоялось 11-е заседание Совета делового сотрудничества Республики Беларусь и Санкт-Петербурга под руководством первого заместителя министра иностранных дел Беларуси Александра Гурьянова и председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгения Григорьева, проинформировали в пресс-службе внешнеполитического ведомства нашей страны.
«Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия и перспективные направления сотрудничества: в промышленной отрасли, включая производственную кооперацию, поставки пассажирской техники и продовольственной продукции; области строительства, в том числе реализации симметричных проектов строительства жилья – «Белорусского квартала» в Санкт-Петербурге и «Санкт-Петербургского квартала» в Минске; сферах науки и инноваций, здравоохранения и молодежной политики», – говорится в сообщении МИД.
Фото: МИД
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Состоялось заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга
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