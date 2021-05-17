Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 3.06
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению «БЕЛАГРО-2021»

Состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению «БЕЛАГРО-2021»

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия под председательством заместителя Премьер-министра Беларуси Александра Субботина и с участием представителей министерств, облисполкомов, ведомств, НАН Беларуси, руководителей предприятий состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению «БЕЛАГРО-2021». Были рассмотрены вопросы размещения экспонентов, объектов торговли и общественного питания, обеспечения противопожарной безопасности, охраны правопорядка, организации дорожного движения в районе проведения мероприятия и ряд других тем.


Напомним, 31-я международная специализированная выставка «БЕЛАГРО» состоится с 1 по 5 июня 2021 года на  территории выставочного центра Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» в двух павильонах и на открытой площадке.

Традиционно «БЕЛАРГО» является одним из самых масштабных событий для агропромышленного комплекса Беларуси. На сегодняшний день подано более 350 заявок на участие от компаний, которые представляют продукцию 16 стран мира: Беларуси, России, Италии, Иордании, Германии, Литвы, Нидерландов, Польши, Франции, Чехии, Китая, Великобритании, Сербии, Швеции, Бельгии, Австрии.   

Специальную экспозицию достижений отечественных аграриев ежегодно организует Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Последние разработки продемонстрируют научно-практические центры Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства, земледелию, картофелеводству и плодоовощеводству и по продовольствию. Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству и ГО «Белплемживобъединение» организуют специальную экспозицию достижений отечественного животноводства и птицеводства.

Профессиональным сопровождением выставки станет деловая программа. В ходе двух десятков тематических конференций и семинаров будет обсуждаться широкий круг вопросов по обеспечению конкурентоспособности сельхозпродукции, использованию земельных ресурсов, развитию племенного животноводства, перспективы сотрудничества Беларуси со странами ближнего и дальнего зарубежья в сфере производства инновационных технологий в области сельского хозяйства, а также другие актуальные вопросы. Деловая программа выставки наполнена демонстрациями, презентациями, мастер-классами и конкурсами. В их числе такие популярные, как конкурс на лучшую племенную корову молочной породы и лучшую племенную лошадь, «Лучший пахарь», дегустационный «Чемпион вкуса» и другие мероприятия.

В дни работы выставки от станции метро «Могилевская» и обратно будет курсировать бесплатный автобус, а также на выставку можно будет доехать городскими и междугородними автобусами и маршрутками.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Новости и статьи
На нерегулируемом пешеходном переходе "Опель" сбил 13-летнего мальчика
В Таиланде зафиксировано самое большое количество ежедневных случаев заболевания Covid
Гороскоп на 19 мая
При падении вертолета в Архангельской области России погиб один человек
Посмотрели, как выглядит новейший Центр управления воздушным движением, который заработал в стране
Агроусадьбы, здравницы, новые экскурсионные маршруты: какие возможности для внутреннего туриста открывает в этом отпускном сезоне национальная индустрия гостеприимства
Произведенный в Беларуси "Спутник V" поступает потребителю только после контроля качества - Беляев
Осталось восемь жизней? Кот выпрыгнул из горящего здания и спокойно пошел по своим делам
Байден: число случаев заражения коронавирусом впервые снизилось во всех штатах
Движение троллейбусов на ул.Кунцевщина в Минске остановлено из-за порыва контактной сети
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Циники над могилой
Тарасенко рассказал, сколько средств будет затрачено на вакцинацию белорусов "Спутником V"
БНТУ презентовал образовательные программы на выставке в Самарканде
Стали известны победители и призеры ЧЕ по плаванию в эстафетах 4х100 м вольным стилем
Финал гандбольного турнира "Стремительный мяч" стартовал в Минске
Международная конференция по веб-программированию стартует 18 мая в БГУ
Венгерская спортсменка Катинка Хоссу выиграла первое золото ЧЕ по плаванию в Будапеште
От рассвета до прибытия к месту службы. Провели день с призывником и узнали, как за сутки из простых парней рождаются настоящие солдаты
Желающие смогут привиться вакциной "Спутник V" на выставке "Здравоохранение Беларуси"
Эксперты рассказали, так ли страшно пальмовое масло, как о нем говорят
Три белорусских пловца квалифицировались в финал ЧЕ в Венгрии
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Реалии развеют мифы
Сообщение о минировании нескольких торговых центров в Минске не подтвердилось
СБ ООН из-за позиции США вновь не согласовал заявление по Израилю и Палестине
Девушка обрела популярность, развенчивая миф об идеальной жизни в Instagram
Коллаборация Fendi х Sarah Coleman, cумка-тюльпан Mansur Gavriel и украшения с аквапразом от Boucheron: что нового произошло в моде за неделю
В Италии с 21 июня отменят комендантский час
На БМЗ восстановили работу цехов после аварийного отключения насосов
Милиция проверяет сообщение о минировании нескольких торговых центров в Минске
"Минсктранс" с 7 июня меняет расписание некоторых пригородных маршрутов
Раскрыт секрет работы "вечного" обратного клапана Николы Теслы
В Тибете в основном завершено строительство автодороги Пай – Медог
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
20 дней с одной мыслью
Xiaomi запатентовала смартфон с необычным экраном
Более 90 представителей научной и культурной общественности примут участие в XXVII Международных Кирилло-Мефодиевских чтениях 18-19 мая в Минске
Появились новые подробности про Apple iPhone 13
ВКонтакте летом увеличит число участников видеозвонков до двух тысяч
Депутат: борьба с внешними и внутренними угрозами в любом государстве все больше превращается в борьбу за распределение и доступ к информации
В Могилевском районе ноги мужчины зажало в мотокультиваторе
Конор Макгрегор стал отцом в третий раз
Подписаны законы о нацбезопасности и госзащите – главное за 17 мая
Астролог рассказала, для каких знаков зодиака лето 2021-го будет удачным и счастливым
Национальный художественный музей возвращается к формату классической Ночи музеев
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Кто защитит наших питомцев?
Петришенко примет участие в заседании Совета ЕЭК
МИД к 80-летию начала Великой Отечественной войны запускает проект в социальных сетях
Рачков избран в состав Бюро Постоянного комитета МПС по вопросам мира и международной безопасности
Авторы
СКАНИРУЙТЕ