В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия под председательством заместителя Премьер-министра Беларуси Александра Субботина и с участием представителей министерств, облисполкомов, ведомств, НАН Беларуси, руководителей предприятий состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению «БЕЛАГРО-2021». Были рассмотрены вопросы размещения экспонентов, объектов торговли и общественного питания, обеспечения противопожарной безопасности, охраны правопорядка, организации дорожного движения в районе проведения мероприятия и ряд других тем.
Напомним, 31-я международная специализированная выставка «БЕЛАГРО» состоится с 1 по 5 июня 2021 года на территории выставочного центра Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» в двух павильонах и на открытой площадке.
Традиционно «БЕЛАРГО» является одним из самых масштабных событий для агропромышленного комплекса Беларуси. На сегодняшний день подано более 350 заявок на участие от компаний, которые представляют продукцию 16 стран мира: Беларуси, России, Италии, Иордании, Германии, Литвы, Нидерландов, Польши, Франции, Чехии, Китая, Великобритании, Сербии, Швеции, Бельгии, Австрии.
Специальную экспозицию достижений отечественных аграриев ежегодно организует Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Последние разработки продемонстрируют научно-практические центры Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства, земледелию, картофелеводству и плодоовощеводству и по продовольствию. Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству и ГО «Белплемживобъединение» организуют специальную экспозицию достижений отечественного животноводства и птицеводства.
Профессиональным сопровождением выставки станет деловая программа. В ходе двух десятков тематических конференций и семинаров будет обсуждаться широкий круг вопросов по обеспечению конкурентоспособности сельхозпродукции, использованию земельных ресурсов, развитию племенного животноводства, перспективы сотрудничества Беларуси со странами ближнего и дальнего зарубежья в сфере производства инновационных технологий в области сельского хозяйства, а также другие актуальные вопросы. Деловая программа выставки наполнена демонстрациями, презентациями, мастер-классами и конкурсами. В их числе такие популярные, как конкурс на лучшую племенную корову молочной породы и лучшую племенную лошадь, «Лучший пахарь», дегустационный «Чемпион вкуса» и другие мероприятия.
В дни работы выставки от станции метро «Могилевская» и обратно будет курсировать бесплатный автобус, а также на выставку можно будет доехать городскими и междугородними автобусами и маршрутками.
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Состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению «БЕЛАГРО-2021»
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