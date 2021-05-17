Состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению «БЕЛАГРО-2021»

Напомним, 31-я международная специализированная выставка «БЕЛАГРО» состоится с 1 по 5 июня 2021 года на территории выставочного центра Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» в двух павильонах и на открытой площадке.Традиционно «БЕЛАРГО» является одним из самых масштабных событий для агропромышленного комплекса Беларуси. На сегодняшний день подано более 350 заявок на участие от компаний, которые представляют продукцию 16 стран мира: Беларуси, России, Италии, Иордании, Германии, Литвы, Нидерландов, Польши, Франции, Чехии, Китая, Великобритании, Сербии, Швеции, Бельгии, Австрии.Специальную экспозицию достижений отечественных аграриев ежегодно организует Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Последние разработки продемонстрируют научно-практические центры Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства, земледелию, картофелеводству и плодоовощеводству и по продовольствию. Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству и ГО «Белплемживобъединение» организуют специальную экспозицию достижений отечественного животноводства и птицеводства.Профессиональным сопровождением выставки станет деловая программа. В ходе двух десятков тематических конференций и семинаров будет обсуждаться широкий круг вопросов по обеспечению конкурентоспособности сельхозпродукции, использованию земельных ресурсов, развитию племенного животноводства, перспективы сотрудничества Беларуси со странами ближнего и дальнего зарубежья в сфере производства инновационных технологий в области сельского хозяйства, а также другие актуальные вопросы. Деловая программа выставки наполнена демонстрациями, презентациями, мастер-классами и конкурсами. В их числе такие популярные, как конкурс на лучшую племенную корову молочной породы и лучшую племенную лошадь, «Лучший пахарь», дегустационный «Чемпион вкуса» и другие мероприятия.В дни работы выставки от станции метро «Могилевская» и обратно будет курсировать бесплатный автобус, а также на выставку можно будет доехать городскими и междугородними автобусами и маршрутками.