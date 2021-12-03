Состоялось заседание комиссии НОК Беларуси по коммуникациям

Заседание комиссии по коммуникациям НОК Беларуси состоялось 3 декабря. Во время мероприятия были подведены итоги работы за 2021 год и утверждены планы на следующий, сообщили sb.by в пресс-службе Национального олимпийского комитета.
В уходящем году при участии комиссии удалось реализовать ряд проектов, организованных Национальным олимпийским комитетом: культурно-спортивный фестиваль «Вытокi», фотовыставка «НОК Беларуси – 30 лет: истории наших побед!», документальный фильм «НОК Беларуси – 30 лет!», цикл видеороликов «Правила жизни белорусских атлетов». Основной акцент в работе комиссии в уходящем году делался на освещении Игр XXXII Олимпиады в Токио и мероприятиях, посвященных 30-летию НОК Беларуси.
Рассмотрены вопросы о ходе освещения подготовки СМИ к XXIV зимним Олимпийским играм в Пекине-2022 (Китайская Народная Республика), определены планы комиссии на следующий год.
Кроме того, внесены предложения по расширению взаимодействия со средствами массовой информации, пресс-службами Минспорта, РЦОП по видам спорта и федерациями (ассоциациями), союзами по видам спорта.
Фото: НОК Беларуси