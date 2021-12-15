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Состоялось заседание Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства

14 декабря под сопредседательством Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Владимира Семашко в формате видеоконференции состоялось заседание Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства. Об этом сообщили в пресс-службе белорусской дипмиссии.  

Фото: russia.mfa.gov.by

В ходе заседания рассмотрены проекты повесток очередных заседаний Высшего государственного Совета и Совета министров Союзного государства.   Обсуждены итоги работы по вопросам снятия ограничений на доступ белорусской радиоэлектронной продукции к государственным (муниципальным) закупкам в Российской Федерации, определения условий поставок белорусского лифтового оборудования в Россию, признания электронной цифровой подписи в двустороннем электронном документе, а также отмены роуминга на территории Союзного государства. Рассмотрен ряд иных актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.

По итогам заседания Постоянному комитету Союзного государства поручено подготовить проекты протокольных решений и представить их на подписание сопредседателям Группы высокого уровня.
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