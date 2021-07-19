Состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА

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Солигорский «Шахтер» в случае преодоления сопротивления «Фолы» из Люксембурга встретится с кем-то из пары «Линфилд» (Северная Ирландия) – «Борац» (Босния и Герцеговина).Борисовский БАТЭ, если во втором круге пройдет грузинское «Динамо» из Батуми, будет соперничать с победителем пары «Петроклуб» (Молдова) – «Сивасспор» (Турция).Брестское «Динамо» в случае благоприятного завершения двухматчевого противостояния с чешской «Викторией» сыграет с литовским «Жальгирисом» или валлийским ТНС.А жодинское «Торпедо-БелАЗ», если одолеет датский «Копенгаген», схлестнется с победителем противостояния «Локомотив» (Болгария) – «Словацко» (Чехия).Матчи третьего раунда квалификации Лиги конференций УЕФА запланированы на 5 и 12 августа. Все белорусские команды, кроме БАТЭ, если доберутся до этой стадии третьего по значимости еврокубка, начнут двухматчевые противостояния на выезде.Первым еврокубковый сезон, напомним, открыл «Шахтер», который в первом отборочном раунде не совладал с болгарским «Лудогорцем». Клуб из Солигорска проиграл оба матча со счетом 0:1.