Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка Англии по футболу: «МЮ» сыграет с «Ливерпулем»

Предпоследним участником 1/16 финала Кубка Англии накануне стал «Вест Хэм», обыгравший в гостях «Стокпорт Каунти» – 1:0

Остальные пары 1/16 финала выглядят следующим образом: «Барнсли» – «Норвич», «Борнмут» – «Кроули Таун», «Брайтон» – «Блэкпул», «Брентфорд» – «Лестер», «Вест Хэм» – «Донкастер», «Миллуолл» – «Бристоль Сити», «Суонси» – «Ноттингем Форест», «Уикомб Уондерерз» – «Тоттенхэм», «Фулхэм» – «Бернли», «Челси» – «Лутон Таун», «Челтенхэм» – «Манчестер Сити», «Чорли» – «Вулверхэмптон», «Шеффилд Юнайтед» – «Плимут», «Эвертон» – «Шеффилд Уэнсдей». Действующий обладатель трофея «Арсенал» в четвертом раунде встретится с победителем игры между «Саутгемптоном» и «Шрусбери Таун», которую перенесли на неопределенный срок из-за вспышки COVID-19 в стане «синих».Из достаточно известных английских клубов стадию 1/32 финала Кубка страны не смогли преодолеть «Лидс», «Вест Бромвич» и «Ньюкасл».Кубок Англии – старейший футбольный клубный турнир в мире, который проводится с 1871 года. Чаще других его выигрывал лондонский «Арсенал», завоевавший 14 трофеев. В финале прошлого турнира «канониры» взяли верх над «Челси» – 2:1.