Состоялась презентация книги «Храм-памятник земли белорусской»

Иллюстрированная книга посвящена Храму-памятнику в честь Всех Святых в Минске. Особое внимание в издании уделено архитектурно-художественному облику святыни, рассказано об основных вехах его создания, а так же о мероприятиях, проводимых в духовном и культурном центре.Гостям выставки о книге рассказалКнига состоит из пяти глав. Особое внимание в издании уделяется крипте храма, а также экспозиции «Музей памяти».рассказал настоятель Всехсвятского прихода. –Федор Повный поблагодарил всех, кто участвовал в долгой и кропотливой работе над изданием, а также выразил признательность Министерству информации за финансовую поддержку в выпуске книги. Слова благодарности также прозвучали и в адрес издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» за предложение выпустить книгу.