На главной сцене Минской международной книжной выставки-ярмарки прошла презентация издания «Храм-памятник земли белорусской».
Иллюстрированная книга посвящена Храму-памятнику в честь Всех Святых в Минске. Особое внимание в издании уделено архитектурно-художественному облику святыни, рассказано об основных вехах его создания, а так же о мероприятиях, проводимых в духовном и культурном центре.
Гостям выставки о книге рассказал настоятель Всехсвятского прихода протоиерей Феодор Повный:
– Это издание – подробная экскурсия по одному из самых красивых храмов Беларуси, современника нашей независимости. Содержание книги раскрывает символические коды, которые заложены в его архитектуре и художественном убранстве. Культурологические, религиозные, исторические. Это не столько описание объекта архитектуры, сколько рассказ о белорусах, о нашей стране, отражение нашего духовного мира.
Книга состоит из пяти глав. Особое внимание в издании уделяется крипте храма, а также экспозиции «Музей памяти».
– Одна из глав книги посвящена подвигам белорусов. Приведены конкретные числа и факты потерь, которые принесли нашему народу различные войны. В крипте Храма-памятника хранится одушевленная история, символом которой является земля с мест захоронения, – рассказал настоятель Всехсвятского прихода. – Это пространство – соединение прошлого и настоящего. Еще это пространство межконфессионального диалога. Ведь земное отечество – наша общая ценность, которая дороже, чем драматические споры и политические противостояния.
Федор Повный поблагодарил всех, кто участвовал в долгой и кропотливой работе над изданием, а также выразил признательность Министерству информации за финансовую поддержку в выпуске книги. Слова благодарности также прозвучали и в адрес издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» за предложение выпустить книгу.
Опубликовано:
679
Состоялась презентация книги «Храм-памятник земли белорусской»
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУШНЕР