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Состоялась оцифровка мемориального комплекса «Курган Славы»

Мероприятие прошло в рамках историко-патриотического проекта Союзного государства «Цифровая звезда».


Год назад в рамках комплекса мероприятий, проводимых Союзным государством по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, был запущен проект Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России «Цифровая звезда». Акцию активно поддерживают общественные объединения и местные органы власти. Сегодня на информационном ресурсе зарегистрировано свыше 1000 памятных мест из более чем 20 регионов Беларуси и России.

В преддверии 9 Мая по инициативе Экспертного совета Молодежной палаты при Парламентском собрании состоялась торжественная церемония закрепления стилизованной таблички с QR кодом на территории мемориального комплекса «Курган Славы» в рамках реализации II этапа историко-патриотического проекта «Цифровая звезда».

На торжественном мероприятии присутствовали парламентарии, представители министерств и ведомств, молодежь.  

– Стилизованная табличка с QR кодом – это знаковый символ подвига, героизма нашего народа. Мы видим здесь много молодежи, в частности из Белорусского национального технического университета. Кстати, на днях молодые люди, будущие архитекторы, показали свое видение реставрации мемориального комплекса «Хатынь». Убежден, что ребята активно включатся и в проект «Цифровая звезда», будут в дальнейшем его развивать. Сегодня молодые люди должны единым цифровым фронтам защитить нашу память, сохранить, приумножить и передать ее следующим поколениям, – отметил Александр Лукьянов, председатель Экспертного совета Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России.

По мнению Александра Лукьянова, виртуальный проект сможет не только сохранить, но и защитить историческую правду, ведь Победа в Великой Отечественной войне – это незыблемая ценность. 

– Мы будем продолжать оцифровывать каждый памятник. Не только монументальные обелиски, но и маленькие народные памятники, братские могилы в небольших деревушках. Мы сотрудничаем с архивами и организациями, собираем важные сведения о тех страшных днях. Активное участие в этом проекте молодежи очередной раз доказывает, что ИТ-технологии сегодня особенно полезны в таких важных проектах, мы видим, что ребята в смартфонах не только тратят попусту время на игры и соцсети. А еще парни и девушки активно участвуют в акциях "Письмо Герою Великой Победы", "Цветы Великой Победы", "Никто не забыт, ничто не забыто", "Мой фильм о войне", "Песни Великой Победы" и других знаковых мероприятиях. 

Александр Лукьянов рассказал, что его прадед прошел Великую Отечественную войну. Победу встретил под Кенигсбергом в должности командира пулеметного расчета. О подвигах предков он с супругой рассказывает дочке. 

Воспользоваться приложением просто. Оно работает без специальной программы. Достаточно поднести к табличке телефон, просканировать, и тут же откроется сайт с историей этого места. 

– Чтобы память была общим достоянием, передавалась будущим поколениям, ее надо переносить в цифровое пространство. Такой памятник уже нельзя будет забыть или разрушить. Это особенно актуально сегодня, когда события тех лет трактуются совершенно по-разному. Сегодня одна из задач и обязанностей наследников Победы – защитить подвиг дедов и прадедов, – рассказала председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике, заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания по молодежной и социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Людмила Макарина-Кибак.

Парламентарий подчеркнула, что в Союзном государстве идет активная работа над проектами, программами и мероприятиями по сохранению памяти о великих исторических подвигах и созданию памятных мест, связанных с историей Великой Отечественной войны. Например, «Создание скульптурной композиции для Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области» и «Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» и многие другие.

Координатором проекта «Цифровая звезда» в Беларуси является Экспертный совет Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России и Белорусский республиканский союз молодежи. В России данную инициативу координирует Палата молодых законодателей при Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации.
В конце торжественной церемонии провели экскурсию и рассказали гостям о подробностях создания Кургана Славы – символа мужества и героизма. Также гости возложили цветы к подножию мемориального комплекса и почтили минутой молчания память погибших. 
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Фото: Александр КУШНЕР
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