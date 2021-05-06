Состоялась оцифровка мемориального комплекса «Курган Славы»

Год назад в рамках комплекса мероприятий, проводимых Союзным государством по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, был запущен проект Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России «Цифровая звезда». Акцию активно поддерживают общественные объединения и местные органы власти. Сегодня на информационном ресурсе зарегистрировано свыше 1000 памятных мест из более чем 20 регионов Беларуси и России.В преддверии 9 Мая по инициативе Экспертного совета Молодежной палаты при Парламентском собрании состоялась торжественная церемония закрепления стилизованной таблички с QR кодом на территории мемориального комплекса «Курган Славы» в рамках реализации II этапа историко-патриотического проекта «Цифровая звезда».На торжественном мероприятии присутствовали парламентарии, представители министерств и ведомств, молодежь.– отметилПо мнению Александра Лукьянова, виртуальный проект сможет не только сохранить, но и защитить историческую правду, ведь Победа в Великой Отечественной войне – это незыблемая ценность.Александр Лукьянов рассказал, что его прадед прошел Великую Отечественную войну. Победу встретил под Кенигсбергом в должности командира пулеметного расчета. О подвигах предков он с супругой рассказывает дочке.Воспользоваться приложением просто. Оно работает без специальной программы. Достаточно поднести к табличке телефон, просканировать, и тут же откроется сайт с историей этого места.– рассказалаПарламентарий подчеркнула, что в Союзном государстве идет активная работа над проектами, программами и мероприятиями по сохранению памяти о великих исторических подвигах и созданию памятных мест, связанных с историей Великой Отечественной войны. Например, «Создание скульптурной композиции для Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области» и «Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» и многие другие.Координатором проекта «Цифровая звезда» в Беларуси является Экспертный совет Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России и Белорусский республиканский союз молодежи. В России данную инициативу координирует Палата молодых законодателей при Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации.В конце торжественной церемонии провели экскурсию и рассказали гостям о подробностях создания Кургана Славы – символа мужества и героизма. Также гости возложили цветы к подножию мемориального комплекса и почтили минутой молчания память погибших.