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Состоялась инаугурация президента Таджикистана

Вновь избранный глава государства Эмомали Рахмон официально вступил в должность 30 октября, пишет РИА Новости.


Церемония инаугурации началась во Дворце нации, где Рахмону вручили удостоверение президента, а также знак президента и личный штандарт. После этого вновь избранный глава государства принял присягу на верность на конституции страны в городской резиденции правительства Таджикистана «Кохи Сомон».

Я в качестве президента клянусь защищать конституцию и законы республики, гарантировать обеспечение прав, свобод, чести и достоинства граждан, защищать территориальную целостность, политическую, экономическую и культурную независимость Таджикистана, преданно служить народу, – сказал Рахмон в своей программной речи после принятия присяги. – В нынешней ситуации нам необходимо развивать силовые структуры и усилить материально-техническую базу. Наш планы на семь лет позволят нам обеспечить дальнейшее развитие страны на десятилетия вперед. Мы будем тесно работать с политическими партиями в деле дальнейшего развития страны. Служить буду стране, только опираясь на свой дорогой народ, и заверяю, что буду вкладывать все свои силы на дальнейшее развитие Таджикистана.

После церемонии инаугурации президент проследовал на главную площадь страны. Там он как Верховный главнокомандующий принял присягу представителей всех родов войск Вооруженных сил Таджикистана. Затем состоялся военный парад.

Напомним, президентские выборы в Таджикистане прошли 11 октября. На них победу в пятый раз одержал действующий глава государства Эмомали Рахмон, получив 90,92% голосов избирателей при явке 85,39%.

Фото: РИА Новости
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