Составлен рейтинг самых страшных книг

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Рейтинг составил сервис аудиокниг Storytel.Лидирующую позицию заняла бессмертная классика – роман "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова. В десятке книг, от которых веет ужасом, также оказались два произведения Стивена Кинга – "Оно" и "Кладбище домашних животных". Еще в рейтинге упомянули "Нож" Ю Несбё, "1794" Никласа Натт-о-Дага, "Аспект дьявола" Крейга Рассела. Жутко может стать и после прочтения следующих произведений: "Жертва без лица" Стефана Анхема, "Серебряная дорога" Стины Джексон, "Пищеблок" Алексея Иванова и "Вонгозеро" Яны Вагнер. Из классики к страшным книгам отнесли "Фауст" Иоганна Вольфганга Гете, "Хребты безумия" Говарда Лавкрафта, "Дракула" Брэма Стокера и "Вий" Николая Гоголя.Ранее составленный рейтинг страшных фильмов возглавил "Синистер" 2020 года. В тройку лидеров вошли "Астрал" и "Заклятие".