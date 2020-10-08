Состав хвоста межзвездной кометы Борисова вычислили по отраженному от нее свету

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NASA

, – сказал Бусарев.Первую межзвездную комету 2I/Borisov открыл 30 августа прошлого года крымский астроном Геннадий Борисов. По размерам, химическому составу и скорости это относительно заурядная комета. Диаметр ее ядра составляет около километра, а сама комета содержит в себе много пыли и органики.В начале декабря прошлого года она на минимальное расстояние – 305 млн км – приблизилась к Солнцу, а затем начала возвращаться в межзвездную среду. В отличие от первого подобного объекта, астероида Оумуамуа, комету Борисова ученые обнаружили еще до того, как та успела сблизиться с Землей и Солнцем. Это дало время на подготовку к ее детальному изучению.В частности, Бусарев и его коллеги смогли детально изучить спектр излучения, которое отразилось от поверхности кометы в тот момент, когда та сблизилась с Солнцем на расстояние примерно в две астрономических единицы. Для этих наблюдений астрономы использовали автоматизированный 60-сантиметровый телескоп RC600, который установлен в Кавказской горной обсерватории МГУ на высоте 2112 метров над уровнем моря.Чтобы узнать, как свет отражается от поверхности кометы, ученые сравнили ее излучение со спектром нескольких солнцеподобных звезд, которые "попали в кадр" вместе с 2I/Borisov. Благодаря этому Бусарев и его коллеги определили, как молекулы и частицы из хвоста кометы изменили спектр солнечного света, который отразился от ее поверхности.Эти данные ученые сопоставили с результатами теоретических расчетов, которые описывают, как частицы водного льда и разных форм пыли могут влиять на спектр отражения солнечных лучей. В результате оказалось, что хвост кометы был неожиданно "сухим" – в нем не было мелких или крупных частичек льда, но при этом было много силикатной и органической пыли.Как отметил ученый, схожие пылевые выбросы характерны для кометы Чурюмова – Герасименко, хвост которой астрономы детально изучили с помощью инструментов европейского зонда "Розетта". Он работал на орбите кометы с 2014 по 2016 годы. Эта особенность первой межзвездной кометы вкупе со схожим цветом поверхности может говорить о том, что химический состав и структура 2I/Borisov и кометы Чурюмова – Герасименко схожи.