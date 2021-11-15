Сосновский: Польше выгодно устраивать шум, чтобы отвлечь внимание от проблем в своей стране

Такое мнение озвучил политолог Александр Сосновский в эфире телеканала "Беларусь 1".
Эксперт подчеркнул, что действия режима Польши нарушают международные правовые нормы.
– Некрасиво со стороны Евросоюза пытаться сделать из Лукашенко и Путина главных монстров теперешнего времени. И выдвигать требование ввести санкции против "Аэрофлота". Они хотят перехода холодной войны в горячую: тогда будет плохо всем. Не понимаю этой политики и на чем все это основано. Думаю, что за всем этим кроется и финансовая перспектива. За каждого обустроенного беженца в Евросоюзе власти получают от 6 до 10 тысяч евро. Вероятно, тут есть еще какие-то фондовские возможности. Не забудем, что Польшу сейчас очень сильно прижимают, Польша должна платить один миллион евро в день штрафов за свое несоответствие европейским законам. Польше сейчас выгодно устраивать кипиш, шум по любому поводу, чтобы отвлечь внимание от своих реальных проблем, – высказался политолог.
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