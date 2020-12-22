В Ульяновске сотрудник предприятия по сортировке мусора обнаружил в мешке кота и спас ему жизнь. Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале телеканала НТВ.
На кадрах видно, как во время работы мужчина достает мусорный пакет с животным из кучи отходов за несколько секунд до попадания в сепаратор. Мусорщик разрезал пакет и освободил черно-белого кота.
Отмечается, что судя по ухоженному внешнему виду животного, питомец был домашним.
Видео: t.me/ntvnews
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Сортировщик мусора обнаружил в мешке кота и спас ему жизнь
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