Соревнования по гребле на Олимпиаде в Токио оказались под угрозой срыва из-за нашествия устриц

По информации вещательной корпорации Би-би-си, нашествие устриц наблюдается в районе Токийского залива, где, как планируется, состоятся соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Большое число моллюсков прикрепилось к поплавкам, установленным с целью поддержания спокойной водной поверхности. Всего было выловлено 14 тонн устриц, поскольку под весом моллюсков поплавки начали тонуть. Правительство столицы Японии использовало 1,28 млн долларов на экстренный ремонт.Отмечается, что The Sea Forest Waterway – единственная гребная трасса международного стандарта в Японии.