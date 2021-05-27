Республиканские соревнования детско-юношеской волейбольной лиги «Мяч над сеткой» завершились в Минске. В этом сезоне на предварительном этапе розыгрыша турнира выступили 84 команды из всех регионов страны. Лучшие из них вышли в «Финалы четырех» и «Финалы шести». Они проходили в Витебске, Жлобине, Гродно, Минске, а сегодня на площадке волейбольного клуба «Минск» определились сильнейшие команды юношей 2006 года рождения, а также юношей и девушек 2010 года рождения.
В соревнованиях ребят младшего возраста равных не было волейболистам клуба «Минск»: мальчики стали победителями турнира, а девочки заняли второе место. Среди юношей 2006 года рождения «Финал четырех» выиграли волейболисты ДЮСШ города Глубокое, одержавшие победы в матчах над игроками СДЮШОР «Энергия» из Гомеля и ОСДЮШОР им. Сапеги-ОЦФВиС из Гродно, а сегодня в заключительном поединке – над волейболистами «Минска» - 3:1.
- Наши ребята очень ждали «Финала четырех» и хотели победить в нем, - не скрывает тренер команды ДЮСШ г. Глубокое Ольга Семендяк. – Эти соревнования – настоящий спортивный праздник. И, конечно, огромный игровой опыт для ребят: все же проходит столько туров и столько матчей. В «Мяче над сеткой» выступают команды из всех областных центров, Минска – по сути можно увидеть игроков со всей страны. Мы чему-то учимся у них, они наверняка что-то перенимают у нас.
В свое время в детско-юношеской лиге играли многие белорусские волейболисты – например, Владислав Давыскиба, представительницы команды «Минчанка-2». По словам специалиста по развитию детского спорта Белорусской федерации волейбола Анастасии Карнач, турнир «Мяч над сеткой» для юных игроков – это отличная возможность проявить себя на больших площадках, ведь за матчами соревнований следят тренеры разных возрастов.
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Соревнования «Мяч над сеткой» завершились в Минске
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