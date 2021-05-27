Соревнования «Мяч над сеткой» завершились в Минске

В соревнованиях ребят младшего возраста равных не было волейболистам клуба «Минск»: мальчики стали победителями турнира, а девочки заняли второе место. Среди юношей 2006 года рождения «Финал четырех» выиграли волейболисты ДЮСШ города Глубокое, одержавшие победы в матчах над игроками СДЮШОР «Энергия» из Гомеля и ОСДЮШОР им. Сапеги-ОЦФВиС из Гродно, а сегодня в заключительном поединке – над волейболистами «Минска» - 3:1.- не скрывает тренер команды ДЮСШ г. Глубокое Ольга Семендяк.В свое время в детско-юношеской лиге играли многие белорусские волейболисты – например, Владислав Давыскиба, представительницы команды «Минчанка-2». По словам специалиста по развитию детского спорта Белорусской федерации волейбола Анастасии Карнач, турнир «Мяч над сеткой» для юных игроков – это отличная возможность проявить себя на больших площадках, ведь за матчами соревнований следят тренеры разных возрастов.