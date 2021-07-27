Белорусская спортсменка Мария Мартынова прокомментировала свое выступление в квалификации микста в стрельбе пулевой из пневматической винтовки, 10 м:
- Соперники здесь очень сильные. Свой результат оцениваю удовлетворительно: показала свои очки, на которые была готова и которые даже и не показывала в Беларуси в последнее время. Поэтому я довольна, расстраиваться нечего! - цитируются слова спортсменки в Telegram-канале НОК Беларуси.
Фото из архива БЕЛТА
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"Соперники здесь очень сильные": Мария Мартынова прокомментировала свое выступление на ОИ
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