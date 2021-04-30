Сегодня в один из филиалов Беларусбанка поступил звонок – сообщили о заложенном в здании взрывном устройстве. Эта информация не подтвердилась, сообщается в Telegram-канале столичной милиции.
30 апреля в 14:30 в банк позвонил неизвестный мужчина, который сообщил о заложенном взрывном устройстве в филиале банка.
– Саперно-пиротехнические группы обследовали объект и прилегающую территорию, взрывных устройств обнаружено не было. Сотрудники милиции проводят необходимые мероприятия по установлению личности человека, звонившего в банк, – пояснили в ГУВД Мингорисполкома.
Правоохранители напомнили, что заведомо ложное сообщение об опасности – уголовно наказуемое деяние.
– Еще раз приносим извинения за доставленные неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности. Благодарим за проявленное терпение и понимание, – добавили в столичной милиции.
Фото: архив БЕЛТА
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Сообщение о минировании филиала Беларусбанка на пр. Дзержинского в Минске не подтвердилось
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