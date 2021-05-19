Компания Sony анонсировала новый компактный смартфон – Xperia Ace 2. Характеристики у гаджета не самые современные, а вот цена – бюджетная, сообщает РИА Новости.
Смартфон получил 5,5-дюймовый IPS-дисплей с невысоким разрешением HD+. Экран прикрыт стеклом Gorilla Glass 6, а сам корпус (защищенный от пыли и влаги по стандарту IP68) изготовлен из пластика. Xperia Ace 2 работает на бюджетном чипе MTK Helio P35, единственная версия 4/64 ГБ может быть дополнена картой памяти microSD.
Главный блок камер представляет собой два сенсора – основной 13-мегапиксельный и боке на 2 Мп. Xperia Ace 2 получил сканер отпечатков пальцев в кнопке включения и аккумулятор емкостью 4500 мАч.
Раньше других новинку получат пользователи из Японии. Там Sony Xperia Ace 2 будет предлагаться с 28 мая по цене 22 тысячи японских иен.
Фото: sony.ru
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Sony представила недорогой компактный смартфон Xperia Ace 2
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