"Соник в кино" выйдет в домашний прокат уже в конце марта

Многие крупные киностудии решили выпустить свои крупные проекты в домашний прокат гораздо раньше ранее запланированных сроков.





Так, мультфильм "Вперед" от Disney можно посмотреть в интернете спустя всего две недели после его выхода в прокат, Universal выпустит в сети "Человека-невидимку", а Paramount решила показать "Соника в кино" на месяц раньше. Фильм про самого быстрого ежика появится на цифровых сервисах уже 31 марта. На физических носителях он выйдет, как и планировалось, 19 мая.

Пойти на такой шаг киностудии вынуждены из-за эпидемии коронавируса, ведь во многих странах кинотеатры попросту временно закрыли, а людей заставляют сидеть дома.

Стоит отметить, что "Соник в кино" успел собрать кассу в 306 миллионов долларов в кинотеатрах, получив звание самой успешной видеоигровой адаптации в США.