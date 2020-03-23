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  2. "Соник в кино" выйдет в домашний прокат уже в конце марта

"Соник в кино" выйдет в домашний прокат уже в конце марта

Многие крупные киностудии решили выпустить свои крупные проекты в домашний прокат гораздо раньше ранее запланированных сроков.


Так, мультфильм "Вперед" от Disney можно посмотреть в интернете спустя всего две недели после его выхода в прокат, Universal выпустит в сети "Человека-невидимку", а Paramount решила показать "Соника в кино" на месяц раньше. Фильм про самого быстрого ежика появится на цифровых сервисах уже 31 марта. На физических носителях он выйдет, как и планировалось, 19 мая.

Пойти на такой шаг киностудии вынуждены из-за эпидемии коронавируса, ведь во многих странах кинотеатры попросту временно закрыли, а людей заставляют сидеть дома.

Стоит отметить, что "Соник в кино" успел собрать кассу в 306 миллионов долларов в кинотеатрах, получив звание самой успешной видеоигровой адаптации в США.

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