Сомнолог рассказала, как легко просыпаться по утрам

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Медик подчеркнула, что залогом здорового пробуждения является соблюдение режима.– обозначила Елена Царева.Врач считает, что мелодия будильника должна быть приятной и не раздражать.– пояснила специалист.Самыми подходящими Елена Царева считает оптимистичные звуки. Она не советует использовать звуки природы (пение птиц или шум моря) – они вряд ли разбудят спящего, особенно людей с глубоким сном.Эксперт уверена, что соблюдение режима сна поможет организму настроиться на верный лад и снизит риск бессонницы.– подытожила врач-сомнолог.