Врач-сомнолог Елена Царева рассказала, как правильно просыпаться, сообщает РИА Новости.
Фото: pixabay.com
Медик подчеркнула, что залогом здорового пробуждения является соблюдение режима.
– Будильник должен звонить каждый день в одно и то же время. Если он будет будить вас по-разному, есть вероятность попадания в глубокую стадию сна. Можно проспать, – обозначила Елена Царева.
Врач считает, что мелодия будильника должна быть приятной и не раздражать.
– Выбирать ее нужно в соответствии со своим состоянием. Для страдающих депрессией должны быть, к примеру, бодрящие и веселые мелодии. А тревожным личностям лучше просыпаться под более спокойные мотивы: если тревога повышается с самого утра, напряженный день обеспечен, – пояснила специалист.
Самыми подходящими Елена Царева считает оптимистичные звуки. Она не советует использовать звуки природы (пение птиц или шум моря) – они вряд ли разбудят спящего, особенно людей с глубоким сном.
Эксперт уверена, что соблюдение режима сна поможет организму настроиться на верный лад и снизит риск бессонницы.
– Важно просыпаться в выходные в такое же время, как и в будние дни. Если вы будете следовать этому простому правилу, достаточно и одного будильника, – подытожила врач-сомнолог.
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Сомнолог рассказала, как легко просыпаться по утрам
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