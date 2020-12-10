Сомнолог предупредил о связи коронавируса и бессонницы

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Специалист назвал депрессию одним из последствий пандемии. Она, по его словам, и провоцирует проблемы со сном.– обозначил эксперт.При этом он добавил, что проблемы могут наблюдаться и у тех, кто не переболел коронавирусом.– рассказал он.К возможным причинам бессонницы медик отнес еще и панические атаки, изжогу, кислый вкус во рту, апноэ (остановка дыхания во сне) и злоупотребление гаджетами перед сном.Для здорового сна врач советует соблюдать режим, заниматься спортом, не употреблять кофе после обеда и отказаться от тех новостей, которые могут доставлять переживания.