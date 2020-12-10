Заслуженный врач, президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов объяснил, как связаны коронавирусная инфекция и бессонница, сообщает РИА Новости.
Фото: potokmedia.ru
Специалист назвал депрессию одним из последствий пандемии. Она, по его словам, и провоцирует проблемы со сном.
– Сейчас наблюдается длительная стрессовая ситуация. Мы практически получили пандемию бессонницы на фоне пандемии COVID-19, – обозначил эксперт.
При этом он добавил, что проблемы могут наблюдаться и у тех, кто не переболел коронавирусом.
– Первый фактор – самоизоляция, нарушение привычного режима. Человек не должен ходить на работу – можно засыпать и просыпаться, когда захочешь. Нарушение режима может привести к бессоннице. Следующий момент – человек ограничивает себя в физической нагрузке, а она является лучшим антидепрессантом, – рассказал он.
К возможным причинам бессонницы медик отнес еще и панические атаки, изжогу, кислый вкус во рту, апноэ (остановка дыхания во сне) и злоупотребление гаджетами перед сном.
Для здорового сна врач советует соблюдать режим, заниматься спортом, не употреблять кофе после обеда и отказаться от тех новостей, которые могут доставлять переживания.
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Сомнолог предупредил о связи коронавируса и бессонницы
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