Сомнолог назвал способ, как быстрее адаптироваться к рабочим будням после праздников

Сомнолог медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин советует сразу после праздников восстанавливать свой режим. Об этом пишет Lenta.ru.
– В праздничный период у многих сбивается привычный режим сна. Я рекомендую уже со второго дня нового года стараться сокращать время утреннего сна, а дневного – тем более. И переходить в тот режим, в котором вы привыкли жить, – пояснил специалист.
Он подчеркнул, что для большинства людей оптимальным временем для сна является промежуток с 22–23 часов до 7 утра. Но это касается тех, у кого фиксированный график работы.
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