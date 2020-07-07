Сома-рекордсмена поймали рыбаки на Припяти

Жители Мозыря Юрий Мовчан и Роман Захаревский сумели вытащить из Припяти 50-килограммового сома.





Любители рыбной ловли работают в строительной сфере. Удачная рыбалка выдалась возле деревни Балажевичи Мозырского района.

Юрий и Роман – коллеги, выехали на рыбалку на рассвете и вышли на воду в лодке с мотором. Чтобы привлечь сома, использовали квок – приспособление, издающие привлекающие этот вид рыбы звуки.

Около шести утра Роман почувствовал – есть клев! Крупная особь немного поводила лодку по реке, однако Юрию удалось направить ее ближе к берегу. Там улов удалось втащить в лодку. В длину гигант растянулся не меньше чем на два метра. До этого, по признанию рыбака, наибольший выловленный им экземпляр не превышал 15 килограммов.

Рыбу товарищи разделили пополам, причем ее пришлось разделывать с помощью топора – очень крепкие кости. Голову использовали на уху.

Фото из архива Юрия Мовчана