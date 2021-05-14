Соловьиные вечера пройдут в выходные в Минске

Прогуляться под сенью деревьев и послушать пение соловья и других пернатых в столичных парках в субботу и воскресенье приглашает общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны».
Бесплатные экскурсии пройдут в Лошицком парке 15 мая (начало в 19:00) и в природном заповеднике «Дубрава», который расположен недалеко от филиала БГУ на ул. Академика Курчатова, 10, 16 мая (в 19:00). Знатоки и любители птиц в компании гида пройдут парковыми тропинками, наслаждаясь соловьиными трелями и узнавая особенности образа жизни и повадок этих солистов-виртуозов, а также других певчих птиц. Участников мероприятия познакомят с памятником природы республиканского значения «Дубрава», в котором насчитывается множество видов растений, птиц и животных, в том числе занесенных в Красную книгу.
Посетить соловьиные вечера в мае могут и жители других населенных пунктов страны. Желающим следует зарегистрироваться на сайте АПБ через онлайн-форму, на телефон будет отправлено сообщение с указанием точного места встречи.
Фото: pixabay.com
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