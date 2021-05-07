Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей лично поздравляет ветеранов области с наступающим Днем Победы. Сегодня заслуженные подарки, цветы и слова благодарности получил 97-летний Ивана Моторенко. Во время Великой отечественной войны он освобождал Донецкую и Харьковскую области. Был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги" и "За победу над Германией".
- Мы помним и чтим вклад каждого в Великую Победу. За свой подвиг ветераны достойны особого уважения и внимания. Поэтому, государство предоставляет все гарантии и оказывает всемерную поддержку, - отметил Геннадий Соловей.
Прямо под окнами седого воина – развернулся мини-парад. Оркестр Гомельской пограничной группы исполнил попурри из песен о войне. Праздничным маршем прошли курсанты Белорусского государственного университета транспорта. Сегодня 477 ветеранов Великой Отечественной войны проживают в Гомельской области. К сожалению, их число с каждым годом стремительно сокращается. Иван Моторенко поблагодарил гостей и напутствовал новое поколение:
- Очень важно помнить и тех, кто погиб, сражаясь за Родину, и тех, кто еще живет. Мы делали все возможное, чтобы не отдать врагу и защитить нашу страну. Поэтому сегодня вокруг столько счастливых улыбчивых молодых лиц.
Опубликовано:
165
Соловей: «За свой подвиг ветераны достойны особого уважения и внимания»
Фото:
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: