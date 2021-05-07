Соловей: «За свой подвиг ветераны достойны особого уважения и внимания»

- отметил Геннадий Соловей.Прямо под окнами седого воина – развернулся мини-парад. Оркестр Гомельской пограничной группы исполнил попурри из песен о войне. Праздничным маршем прошли курсанты Белорусского государственного университета транспорта. Сегодня 477 ветеранов Великой Отечественной войны проживают в Гомельской области. К сожалению, их число с каждым годом стремительно сокращается. Иван Моторенко поблагодарил гостей и напутствовал новое поколение: