Солодуха: в этом году в Александрии я исполню произведение, которое давно хотел спеть именно там

Заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ поделился мнением о празднике «Александрия собирает друзей».

– [В этом году] он будет особенным, потому что режиссер концерта Александр Дмитриевич Вавилов придумал необычный номер. Не буду говорить, в чем его особенность, в этом вся его фишка. Я давно хотел, чтобы это произведение, которое он попросил исполнить, прозвучало именно там. Настал час, и именно белорусская режиссерская группа почувствовала сама, что должно там звучать из уст Александра Солодухи, – поведал певец.

Он также рассказал, что значит для него праздник «Александрия собирает друзей».

– Открытый воздух, Днепр, море артистов, палатки, российские и украинские ребята, с которыми мы встречаемся. Александрия – хорошее место придумано для такого праздника. Родина Президента, три братских народа (Беларусь, Россия, Украина) встречаются, народные ремесла, артисты, – добавил Солодуха.