Солодуха: пандемию удалось пережить легко, потому что до этого я дал 55 концертов за два месяца

Заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал, как ему удалось пережить пандемию коронавируса.

Он отметил, что COVID-19 серьезно ударил по ивент-индустрии. «Но где-то я чуть-чуть расслабился, отдохнул, провел больше времени с дочкой. Дома давал концерты, – сказал певец. – Я легко отреагировал на это [отсутствие работы], говорю как есть».

Солодуха также обратил внимание: спокойно пережить пандемию ему помогло то, что раньше ему приходилось пахать. «Накануне ведь у меня было 55 новогодних корпоративов с 1 декабря 2019 года по 1 февраля 2020-го. Поэтому финансовый запас был ярчайший», – признался артист.

В заключение он добавил, что в целом белорусская система здравоохранения хорошо справилась с COVID-19.