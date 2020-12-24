Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.58
EUR: 3.15
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Солистка дуэта Artik & Asti вышла замуж

Солистка дуэта Artik & Asti вышла замуж

Знаменитая российская певица Анна Дзюба стала женой. Радостным событием вокалистка поделилась на своей странице в Instagram

Солистка дуэта Artik & Asti официально оформила свои отношения с бойфрендом – бизнесменом Станиславом Юркиным. Пара расписалась в узком кругу, а большое торжество состоится в 2021 году. Певица рассказывала, что праздник пришлось перенести из-за пандемии. 


– Я никогда еще так сильно не любила... И меня никогда так не любил никто... Никогда! Я не знала, что такое настоящая, искренняя и целостная любовь. Что такое доверять, что такое знать, когда тебя не обманут, не предадут, не бросят. Теперь я точно знаю, что такое забота и любовь настоящего мужчины. Мне бесконечно повезло быть любимой тобой, быть частью тебя и стать ТВОЕЙ ЖЕНОЙ! Теперь мы семья – теперь мы есть друг у друга и мы сильнее, лучше, крепче и увереннее, чем когда-либо в своей жизни! – подписала снимок знаменитость.  ⠀

Коллеги и поклонники певицы тут же принялись поздравлять молодоженов: «Какая красивая! Платье шикарное! Любви вам», «Самые красивые, поздравляю! Рада за вас», «Поздравляю , очень красивые, счастья вашей семье», "Боже, как же я счастлива за вас".

Фото: instagram.com/astiselfmade
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Потаева: c агроусадьбами проще сотрудничать, если не планировать экскурсий в субботу
Национальный художественный музей приглашает детей и их родителей отметить праздники вместе
Гостей комплекса «Линия Сталина» в период новогодних каникул будет встречать Генерал Дед Мороз
C 2021 года ФМО БГУ будет направлять студентов 2-го курса на летнюю практику в агроусадьбы
Субботний эфир «Добрай раніцы, Беларусь!» со Светланой Боровской создает галерею портретов жителей страны
В обновленном отделении почтовой связи Минск-114 сегодня можно бесплатно отправить поздравительные почтовые карточки
Министр обороны Виктор Хренин поздравил воспитанников Андреевского детского дома с наступающим Новым годом
В белорусском плавании ждут новое поколение чемпионов
На общенациональном форуме соберутся представители всех слоев общества
Многодетная мама из Кормы Людмила Рывоненко рассказала, как воспитать в сыновьях чуткость
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Красно-зеленая елка
Санду вступила в должность президента Молдовы
Бюджет-2021: сколько заработаем и на что потратим
Поехать к Деду Морозу, составить карту желаний, сделать сладкий домик из пряников и еще 5 занятий в последние выходные этого года
«Наша обязанность – сохранить независимость страны». В Гродно стартовал патриотический молодежный форум
Пенелопа Крус появилась на обложке испанского Vogue
В дни новогодних каникул Большой театр приглашает на «Пиноккио» – сказку о смирении и принятии себя, но с хеппи-эндом
«Прибыль увеличится в три раза»: студентки БГУ разработали антикризисный план для агроусадьбы в Волковысском районе
Совет Республики: принятие в США законопроекта по Беларуси создает угрозу международной безопасности
В Подмосковье в парке «Патриот» прошла российско‑белорусская памятная акция
В столице на пр. Машерова трамвай сошел с рельсов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Высшая мера социальной защиты
25 декабря католики отмечают светлое Рождество Христово
Почему первые места в рейтинге читательских предпочтений-2020 прочно заняли книги по психологии
Психолог рассказала, как признать свою созависимость от алкоголика или наркомана и помочь самому себе
Биржа: белорусский рубль ослаб по отношению к трем валютам
Писатель Сергей Лукьяненко о том, как жизнь украла у фантастов сюжет
Кулинарный колорит белорусских "калядных" праздников
Огорожены и с площадкой для остановки. Узнали, как выглядят безопасные горки и где они находятся
Пассажир с двумя ножами угрожал таксисту в Гомеле
В Калинковичском районе в загоревшемся из-за сигареты доме погиб сельчанин
Минтруда организовало новогодние праздники в детских домах-интернатах
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Белорусское воронье
У жителя Лунинецкого района изъяли 600 литров самогонной браги
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1917 пациентов с COVID-19, выписаны 2358
Акция «Наши дети»: заместитель Главы Администрации Президента Андрей Кунцевич встретился с одаренными школьниками Белыничского района
Лукашенко: люди, дарящие доброту и теплоту нуждающимся, стали образцом белорусской нации
Солистка дуэта Artik & Asti вышла замуж
Как наши предки праздновали Рождество
В преддверии Нового года столичные кинотеатры порадуют зрителей премьерами «Огонь» и «Рождество кота Боба»
БРСМ предлагает создать в Беларуси маршруты по местам памяти Великой Отечественной войны
«Хаинка», «коленды» и квас из селедки: без чего не представляют Рождество жители Одельска
В Дубровенском районе мошенник занялся «воспитанием» 15-летнего подростка
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Закон – он есть, надо помнить
Министерство финансов предлагает обсудить изменения, внесеннные в Закон "О рынке ценных бумаг"
Почти 30 тысяч: в России выявили рекордное количество случаев COVID-19 за сутки
В Витебске сотрудники ГАИ помогли 7-летней девочке, севшей не в ту маршрутку
Авторы
СКАНИРУЙТЕ