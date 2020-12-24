Солистка дуэта Artik & Asti вышла замуж

Солистка дуэта Artik & Asti официально оформила свои отношения с бойфрендом – бизнесменом Станиславом Юркиным. Пара расписалась в узком кругу, а большое торжество состоится в 2021 году. Певица рассказывала, что праздник пришлось перенести из-за пандемии.
– Я никогда еще так сильно не любила... И меня никогда так не любил никто... Никогда! Я не знала, что такое настоящая, искренняя и целостная любовь. Что такое доверять, что такое знать, когда тебя не обманут, не предадут, не бросят. Теперь я точно знаю, что такое забота и любовь настоящего мужчины. Мне бесконечно повезло быть любимой тобой, быть частью тебя и стать ТВОЕЙ ЖЕНОЙ! Теперь мы семья – теперь мы есть друг у друга и мы сильнее, лучше, крепче и увереннее, чем когда-либо в своей жизни! – подписала снимок знаменитость. ⠀
Коллеги и поклонники певицы тут же принялись поздравлять молодоженов: «Какая красивая! Платье шикарное! Любви вам», «Самые красивые, поздравляю! Рада за вас», «Поздравляю , очень красивые, счастья вашей семье», "Боже, как же я счастлива за вас".
Фото: instagram.com/astiselfmade