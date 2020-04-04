Солист группы Uma2rman стал отцом в шестой раз

У Владимира Кристовского и его супруги Ольги Пилевской родилась дочь, сообщает Сплетник.

О пополнении в семействе счастливый отец написал в Инстаграм:

— Привет всем! У нас снова праздник! У нас прибавление! В 15.09 по Москве. Девочка. У меня пятая по счету. Назвали Тея. А всего, значит, 6 детей теперь у меня. Кто бы мне сказал, не поверил бы ни за что. Мама чувствует себя хорошо.

Известно, что у Кристовского четыре дочери от первой жены Валерии Римской. Вторая жена Ольга Пилевская родила ему сына в 2016-м, а сейчас появилась и дочь.