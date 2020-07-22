Солист группы Cardiacs скончался в Англии

Певцу было 59 лет, пишет The Sun.

Фронтмен британской рок-группы Cardiacs Тим Смит скончался в возрасте 59 лет.

Двенадцать лет назад у певца случился сердечный приступ, вызвавший повреждение мозга. Смиту стало трудно передвигаться, он испытывал проблемы с речью, поэтому его музыкальная деятельность была приостановлена.

Рок-группа Cardiacs была основана им в 1977 году вместе с братом Джеймсом, Майклом Пью и Питером Таггом. За свою карьеру группа выпустила около тридцати музыкальных альбомов и синглов.