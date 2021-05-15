Солигорский «Шахтер» продлил свою победную серию на старте футбольного чемпионата до девяти встреч

В Гродно завершился один из ключевых поединков девятого тура чемпионата страны по футболу. «Неман» потерпел поражение от «Шахтера» – 1:2, после чего победная серия «горняков» на старте турнира увеличилась до девяти встреч. Для повторения установленного в 1990-е годы рекорда минского «Динамо» команде из Солигорска осталось выиграть всего один матч.
Сегодняшняя игра поначалу складывалась в пользу хозяев поля. На 14-й минуте Седрик Халеб Куадио вывел их вперед, а через 20 минут после этого «Неман» и вовсе мог удвоить перевес, получив право на пенальти. Но Гиорги Кантария удар с одиннадцатиметровой отметки не реализовал. И впоследствии гродненцы были наказаны за расточительность. «Шахтер» ответил голами Эзе Винсента Океухи (37-я минута) и Юрия Кендыша (59, с пенальти) – и, пусть и не без волнений, довел дело до своей виктории.
За две минуты до окончания основного времени матча был удален защитник хозяев поля Алексей Гаврилович. И это, разумеется, осложнило жизнь «Немана», собиравшегося на последний штурм.
Вчера «Спутник» потерпел поражение от «Славии» – 0:2, а минское «Динамо» добилось ожидаемой победы над «Сморгонью» – 2:0. Сегодня еще состоятся поединки «Витебск» – РЦОР-БГУ, «Торпедо-БелАЗ» – «Ислочь» и БАТЭ – «Рух». А завтра тур закроется играми «Слуцк» – «Минск» и «Динамо» (Брест) – «Гомель».
Турнирная таблица сейчас выглядит следующим образом: 1. «Шахтер» – 27 очков (9 матчей), 2. «Динамо» (Минск) – 20 (9), 3. БАТЭ – 17 (8), 4. «Гомель» – 15 (8), 5. «Рух» – 15 (8), 6. «Динамо» (Брест) – 14 (8), 7. «Ислочь» – 12 (8), 8. «Торпедо-БелАЗ» – 11 (8), 9. «Витебск» – 9 (8), 10. «Минск» – 9 (8), 11. «Славия» – 8 (9), 12. «Неман» – 6 (9), 13. РЦОР-БГУ – 6 (8), 14. «Слуцк» – 6 (8), 15. «Сморгонь» – 4 (9), 16. «Спутник» – 3 (9).
Список бомбардиров возглавляет Дембо Дарбо («Шахтер»), который забил девять мячей. На счету его ближайшего преследователя, Андрея Соловья из «Гомеля», на три гола меньше.
Фото: vk.com/fcshakhterby
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Солигорский «Шахтер» продлил свою победную серию на старте футбольного чемпионата до девяти встреч
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